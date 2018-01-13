Атромитос Атинон — Панаитоликос прогноз и ставки от профессионала 14.01.18

История противостояния Атромитос Атинон – Панаитоликос длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Атромитос Атинон одержал 51 победу, а на счету ФК Панаитоликос 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 14 января и по московскому времени его начало будет в 18:15.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Атромитос Атинон – Панаитоликос практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.52. Хозяева получили на свою победу котировку 1.59, а на гостей идет прием ставок по 6.1.

Свой последний матч клуб Атромитос Атинон провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Атромитос Атинон крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Панаитоликос постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Хозяева матча Атромитос Атинон – Панаитоликос предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Атромитос Атинон больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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