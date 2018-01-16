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|Бетис Севилья
|15.01 23:00 по МСК.
|Леганес
Закрывать программу 19-го тура чемпионата Испании будут "Бетис" и "Леганес"
Главный арбитр матча Осер – Ньор в 23:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 16.01.2018 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Ньор на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Ньор – девять против двух.
Гости футбольного поединка Осер – Ньор получили коэффициент 3.74 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 2.99, а на хозяев принимаются ставки по котировке 2.37.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Осер не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Осер уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
За последние четыре недели футбольному клубу Ньор пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Ньор находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Ньор намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Ньор в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Учитывая статистику личных встреч Осер – Ньор, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Ньор еще не разу не проигрывал в два мяча.
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