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|Бетис Севилья
|15.01 23:00 по МСК.
|Леганес
Закрывать программу 19-го тура чемпионата Испании будут "Бетис" и "Леганес"
Личная встреча между футбольными клубами Клермон и Валансьен назначена на 16-го января и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Клермон. По Москве начало данной игры в 23:00.
Футбольный клуб Клермон среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 2.22. Ничейный результат оценен котировкой 3.15, а на ФК Валансьен выставили 3.92.
На своем поле футбольный клуб Клермон не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Клермон находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Клермон в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
В этом сезоне у футбольного клуба Валансьен совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Валансьен находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Валансьен выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Валансьен в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Учитывая статистику личных встреч Клермон – Валансьен, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Валансьен еще не разу не проигрывал в два мяча.
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