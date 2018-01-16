Прогноз на матч Клермон — Валансьен от эксперта 16.01.18

В концовке чемпионатов, когда борьба в турнирной таблице накаляется до предела, все матчи футбольных туров представляют огромный интерес, так как команды действуют в максимально агрессивной манере, в надежде обеспечить необходимый результат. Поэтому в эти периоды наши эксперты стараются прогнозировать максимальное количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для просмотра наиболее интересные и бескомпромиссные противостояния. Не секрет, что практически все футбольные болельщики заражены азартом, который направляют на спортивные ставки. Однако из-за недостатка опыта игры в букмекерских конторах, большинство ставок от футбольных болельщиков оказываются безуспешными. Эксперты нашего портала рекомендуют пользоваться только проверенными прогнозами, в основе которых лежит тщательный анализ и использование многочисленных источников информации. Мы профессионально подходим к делу, поэтому предлагаем большой объем прогнозов с подробным описанием каждого на все футбольные матчи. Команда Клермон и команда Валансьен, которые в ближайшем туре сыграют очный матч – известные футбольные клубы. Пока рано делать прогнозы относительно того, какие места команды займут в чемпионате, однако, по словам менеджеров обеих команд, перед клубами стоят довольно-таки сложные задачи, но, так как в чемпионате еще достаточно матчей, команды с оптимизмом смотрят в будущее. Исходя из этой информации, сегодня мы ждем интересного противостояния, тем более, что между собой команда Клермон и команда Валансьен демонстрируют довольно интересный и результативный футбол.

В матче команды Клермон и команды Валансьен, которые сыграют между собой в рамках первенства страны, эксперты нашего ресурса выбрали ряд интересных ставок в букмекерских конторах, на которые стоит обратить внимание бетторам. В первую очередь, это касается статистики. Чаще всего, букмекеры выдают верную линию на основные исходы футбольных матчей, а вот корректными предложениями на статистические показатели того или иного футбольного матча почему-то пренебрегают. Хотя, прогнозировать статистику не так уж и сложно, главное, иметь терпение и желание. Мы используем специальные ресурсы, которые находятся в сети в открытом доступе, и ими, при желании, может воспользоваться каждый. Сегодня практически все букмекерские конторы позволяют делать ставки не только до начала матча, но и во время игры. Причем, ставки можно делать как на основные исходы матча, так и на дополнительные исходы и на статистику. Это очень удобно, так как по ходу матча, наблюдая за развитием событий на футбольном поле, можно сделать ставку по лучшему коэффициенту, либо по более выгодным предложениям. В общем, нашими прогнозами можно успешно пользоваться как до начала матча, так и по ходу игры. Особенно это касается тех болельщиков, которые привыкли наблюдать за матчами любимой команды с трибуны стадиона. Матч команды Клермон и команды Валансьен будет непростым, команды имеют богатую историю противостояний, поэтому зрелищный и бескомпромиссный футбол болельщикам гарантирован.

Эксперты нашего портала не согласны с букмекерами, предлагающими небольшой коэффициент на победу команды Клермон в матче с футболистами команды Валансьен. Несмотря на то, что хозяева поля опережают своих соперников в турнирной таблице, а также демонстрируют отличный футбол в родных стенах, мы думаем, что у гостей есть шансы побороться в этом матче. У хозяев поля не будет нескольких ключевых футболистов, поэтому даже фактор родного поля и класс команды здесь не имеют такого преимущества, чтобы хозяева поля были такими фаворитами. Гости умеют играть в выездных матчах, так как действуют в атакующем стиле, и в текущем сезоне смогли забить всем своим соперникам. Из этого следует, что индивидуальный тотал команды Валансьен лучше играть не больше. При этом команда Валансьен не отличается мощной защитой, а в родных стенах команда Клермон всегда действуют агрессивно, так что, общий тотал в матче тоже можно заигрывать на больше. Относительно основного исхода этого матча, то здесь предпочтительно брать фору гостей, хотя, более рисковые бетторы могут сделать ставки на то, что команда Валансьен не проиграет в этом матче. Общий тотал угловых мы рассматриваем на больше, так как и команда Клермон, и команда Валансьен атакуют флангами, стараясь найти голову больших нападающих, а при стандартах к атаке подключаются мощные защитники, поэтому стандарты – ударное оружие обеих команд. Нарушений и желтых карточек в этом матче должно быть много, так как команды действуют довольно агрессивно при отборе мяча, да и в личных встречах практически всегда пробивали заявленные букмекерами тотал этих статистических ставок.

Нет победителей в матче — 3.15, победа достанется Клермон — 2.22, победа достанется Валансьен — 3.92.

Для экспертов нашего ресурса матч команды Клермон и команды Валансьен не оказался сложным орешком. Для составления прогнозов на этот матч мы воспользовались различными источниками информации, что позволило нам сделать тщательный анализ предложений букмекеров, и составить интересные прогнозы на матч. Обеим командам необходимо просто доиграть сезон, так как они практически решили все свои задачи в турнирной таблице. Именно поэтому мы ждем от этого противостояния открытой игры с большим количеством голевых моментов. Наши эксперты обратили внимание не только на исходы, но и на статистику матча, где мы нашли много интересных предложений букмекеров. Вообще, в последнее время букмекеры стали предлагать большой выбор различных дополнительных ставок, что только на руку нашим экспертам, так как есть из чего выбрать. В общем, матч будет интересным, пусть в нем и не будет жесткой борьбы, но опасные моменты и забитые мячи должны исправить этот недочет. Всем удачных ставок и зрелищного футбола. Не забывайте делать ставки по нашим прогнозам, так как на дистанции это принесет солидный плюс.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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