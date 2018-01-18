Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Бург Пероннас
|16.01 23:00 по МСК.
|Quevilly Rouen
Во французской Лиге 2 встретятся аутсайдеры дивизиона. Эксперты худшего их худших уже определили
|Реймс
|16.01 23:00 по МСК.
|Тур
Сумеет ли "Реймс" избежать недооценки в игре с "Туром"?
|Нанси
|16.01 23:00 по МСК.
|Ним
"Нанси" играл в высшей лиге чемпионата Франции в прошлом сезоне, "Ним" туда рвется сейчас. Кто из команд будет ближе к победе?
|Пабло Куэвас
|17.01 05:30 по МСК.
|Райан Харрисон
Матч 2 круга на Открытом чемпионате Австралии между Райном Харрисоном и Пабло Куэвасом ожидает нас 17 января.
|Генгам
|17.01 21:00 по МСК.
|Лион
Чемпионат Франции. "Лион" отправляется в гости к неуступчивому "Генгаму"
|Тулуза
|17.01 21:00 по МСК.
|Нант
"Нант" Клаудио Раньери может стать открытием сезона в чемпионате Франции. В ближайшем туре "канарейки" нанесут визит "Тулузе"
|Аполлон
|17.01 21:00 по МСК.
|Никосия
В чемпионате Кипра будет сыгран интереснейший поединок. Встречаются две команды, претендующие на медали первенства
|Суонси
|17.01 22:45 по МСК.
|Вулверхэмптон
Переигровка матча 1/32 финала Кубка Англии. Встречаются последняя команда Премьер-лиги и первая Чемпионшипа
В 20:30 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Буджаспор – Галатасарай. Футбольный поединок запланировали на 18.01.2018, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.
Букмекеры считают фаворитом поединка Буджаспор – Галатасарай гостей, так что на их победу выставили коэффициент 1.45. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 7.5, а на ничейный результат можно поставить по 5.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Буджаспор не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Буджаспор уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Галатасарай. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Галатасарай продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Галатасарай крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Учитывая сильную игру хозяев матча Буджаспор – Галатасарай на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Галатасарай, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq