Ставки на матч Антальяспор – Кайсериспор, прогноз на футбол от 18.01.18

Анализ большого количества футбольных матчей, который ежедневно делают эксперты нашего ресурса, позволяет нам накапливать огромный опыт, что, в свою очередь, способствует эффективности прогнозирования. Это означает, что прогнозы наших экспертов – это ставки с высокими шансами проходимости, которые на дистанции позволяют получить стабильный плюс. Сегодня мы выбрали для прогнозирования матч, в котором встретятся команда Антальяспор и команда Кайсериспор. Отметим, что оба футбольных клуба известны во всем мире, так как они демонстрируют отличные результаты, всегда ведут борьбу только за самые высокие места. Однако сегодняшний матч для команд будет особенным, так как победа позволит одному из соперников существенно увеличить свой отрыв от конкурентов в турнирной таблице, фактически гарантируя решение поставленных руководством задач на нынешний сезон. Естественно, к предстоящему матчу в составах обеих команд подходят серьезно. Менеджеры отметили, что постараются задействовать в этой игре всех ведущих ключевых футболистов. Конечно, в СМИ этому матчу тоже уделяют большое внимание, так как не каждый день команды проводят матчи такого уровня. В общем, все указывает на то, что противостояние обещает быть напряженным, с обилием борьбы на всех участках поля. Учитывая, что в составах обеих команд выступают профессионалы высокого уровня, наши эксперты ждут результативного противостояния, а сам матч, по-нашему мнению, должен получиться очень интересным. Поэтому мы рекомендуем не пропустить его.

Для прогнозирования футбольного матча между футболистами команды Антальяспор и футболистами команда Кайсериспор эксперты нашего портала решили воспользоваться статистикой противостояний этих команд. Оба клуба встречаются между собой ежегодно, а также их пути несколько раз пересекались в рамках различных футбольных турниров. Однако это было достаточно давно, и те матчи не имеют никакого интереса с точки зрения статистики, так как с тех пор существенно изменились составы клубов, менеджеры и тактика этих футбольных клубов. Именно поэтому мы решили в своих прогнозах оттолкнуться от статистики очных встреч команды Антальяспор и команды Кайсериспор прошлых лет. Также мы учитывали текущую форму команд, наличие травмированных футболистов основы и задачи, которые сейчас стоят перед клубами. Напомним, что в текущем чемпионате оба клуба ведут борьбу за высокие места, а учитывая, что до конца чемпионата осталось не так много туров, то командам необходимо позаботиться о том, чтобы набрать как можно больше очков. Особенно важно набирать очки в матчах с прямыми конкурентами, которыми сейчас и являются эти команды. Менеджеры накануне матча заявили, что их подопечные полностью готовы к матчу, а на матч команды выйдут в оптимальных составах, что позволит им продемонстрировать отличный футбол и добиться положительного результат. Все футболисты настраиваются только на победу, поэтому болельщиков ждет жаркое противостояние, исход которого и постарались предсказать эксперты нашего ресурса.

Непростое противостояние ожидает футбольных болельщиков. В чемпионате команда Антальяспор и команда Кайсериспор продолжают решать свои турнирные задачи, поэтому победа в этом противостоянии имеет для обеих команд ключевое значение. В принципе, эксперты нашего ресурса согласны с букмекерами, которые видят фаворитами противостояния гостей. Команда Кайсериспор более опытна в играх концовки чемпионата, да и состав гостей более стабилен и сбалансирован. Хозяева поля в текущем чемпионате имеют неплохую статистику домашних матчей против клубов, занимающих верхние строчки турнирной таблицы, однако в этом матче все факторы указывают на то, что именно гости больше заслуживают победы. Поэтому наши эксперты прогнозируют победу команды Кайсериспор в этом матче. Исходя из этого, чтобы оба клуба играют в атакующий футбол, мы полагаем, что в этом матче будет забито много голов. Поэтому наш прогноз – тотал больше голов в матче, а также индивидуальный тотал гостей тоже на больше. Так как команды действуют в быстрой манере, то фолов в матче вряд ли будет много, да и общий тотал желтых карточек в этой игре явно завышен. Отсюда, эти два статистических параметра мы рассматриваем на меньше. Общий тотал угловых мы рассматриваем на больше, так как команда Антальяспор и команда Кайсериспор много атакуют, причем, делают это не через центр, а флангами, это и приводит к большому количеству стандартов. Еще можно рассмотреть индивидуальный тотал угловых каждой команды на больше, так как игра обеих команд строится через фланговые запросы в надежде на больших нападающих.

В матче победу одержит Антальяспор — 2.59, в матче победу одержит Кайсериспор — 2.992, будет ничья в матче — 3.3.

Сегодня многие считают, что для прогнозирования футбольных матчей не надо ничему учиться. Достаточно немного разбираться в футболе: знать правила игры, названия наиболее выдающихся футбольных клубов современности, а также знать фамилии знаменитых футболистов и менеджеров. Однако это далеко не так. Прогнозировать современный футбол становится все сложнее и сложнее, так как с каждым годом этот вид спорта развивается, и в новом сезоне клубы уже не играют так, как делали это в прошлом. Прогнозирование современного футбола – это учет, структуризация и анализ огромного количества составляющих, что в конечном итоге выливается в один или несколько прогнозов на отдельно взятый футбольный матч. А для прогнозирования следующего футбольного матча необходимо проделать ту же кропотливую работу. Наши эксперты – настоящие профессионалы своего дела. Выше можно ознакомиться с нашими прогнозами на матч команды Антальяспор и команды Кайсериспор, узнать наше мнение относительно наиболее интересных аспектах матча, что позволит сделать правильные ставки и сорвать неплохой выигрыш в букмекерских конторах.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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