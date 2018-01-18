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Манчестер Сити — Ньюкасл Юнайтед: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Англии 20.01.18

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Прогнозы на сегодня:
АТП теннис: АТП – Одиночные – Открытый чемпионат Австралии
до начала:
# Кайл Эдмунд 19.01 03:00 по МСК. Николай Басилашвили #
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Матч 3 круга на Открытом чемпионате Австралии между Кайлом Эдмундом и Николохом Басилашвили ожидает нас 19 января.
АТП теннис: АТП – Пары – Открытый чемпионат Австралии
до начала:
# Джонсон С / Кверри С 19.01 03:00 по МСК. П. Андухар/ А. Рамос-Винолас #
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Матч 2 круга на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде у мужчин между парой Джонсон/Куэрри и Андухар/Рамос-Винолас ожидает нас 19 января.
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Дерби 19.01 22:45 по МСК. Бристоль #
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Центральный матч тура в Чемпионшипе. Встречаются две команды, которые претендуют на повышение в классе
Испания футбол: Испания – Ла Лига 2
до начала:
# Гранада 19.01 23:00 по МСК. Сарагоса #
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Над тренером "Гранады" сгущаются тучи, команда проиграла два матча Сегунды подряд
АТП теннис: АТП – Одиночные – Открытый чемпионат Австралии
до начала:
# Томас Бердых 20.01 03:00 по МСК. Хуан Мартин Дель Потро #
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Матч 3 круга на Открытом чемпионате Австралии между Хуаном-Мартином Дель Потро и Томашем Бердыхом ожидает нас 20 января.
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Эвертон 20.01 18:00 по МСК. Вест Бромвич #
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"Эвертон" Сэма Эллардайса не может выиграть в Премьер-лиге 5 туров подряд
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Прогноз от наших экспертов
Манчестер Сити — Ньюкасл Юнайтед: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Англии 20.01.18

В рамках национального первенства пройдет поединок Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед, который будет сыгран между командами в 20 января. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 20:30 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Ньюкасл Юнайтед – две победы против одного поражения.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 32. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.11 и 12.5.

В прошлом поединке футбольного клуба Манчестер Сити основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Манчестер Сити будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Манчестер Сити есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

В этом сезоне у футбольного клуба Ньюкасл Юнайтед совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Ньюкасл Юнайтед находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Ньюкасл Юнайтед выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Ньюкасл Юнайтед в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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