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|Кайл Эдмунд
|19.01 03:00 по МСК.
|Николай Басилашвили
Матч 3 круга на Открытом чемпионате Австралии между Кайлом Эдмундом и Николохом Басилашвили ожидает нас 19 января.
|Джонсон С / Кверри С
|19.01 03:00 по МСК.
|П. Андухар/ А. Рамос-Винолас
Матч 2 круга на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде у мужчин между парой Джонсон/Куэрри и Андухар/Рамос-Винолас ожидает нас 19 января.
|Дерби
|19.01 22:45 по МСК.
|Бристоль
Центральный матч тура в Чемпионшипе. Встречаются две команды, которые претендуют на повышение в классе
|Гранада
|19.01 23:00 по МСК.
|Сарагоса
Над тренером "Гранады" сгущаются тучи, команда проиграла два матча Сегунды подряд
|Томас Бердых
|20.01 03:00 по МСК.
|Хуан Мартин Дель Потро
Матч 3 круга на Открытом чемпионате Австралии между Хуаном-Мартином Дель Потро и Томашем Бердыхом ожидает нас 20 января.
|Эвертон
|20.01 18:00 по МСК.
|Вест Бромвич
"Эвертон" Сэма Эллардайса не может выиграть в Премьер-лиге 5 туров подряд
Болельщики 20 января ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Бенфика и Шавиш. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 21:15 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
Если футбольные клубы Бенфика и Шавиш в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 8.8. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.18, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 17.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Бенфика использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Бенфика, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Бенфика выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Шавиш уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Шавиш практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Шавиш демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Бенфика – Шавиш, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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основатель проекта Betfaq