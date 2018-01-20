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|Панатинайкос
|19.01 22:15 по МСК.
|ЦСКА
В 19-м туре Евролиги нас ждет увлекательная дуэль двух европейских грандов – «Панатинаикоса» и ЦСКА. Греческий клуб выиграл абсолютно все домашние матчи в этом евросезоне, однако сейчас, возможно, команду Хавьера Паскуаля ожидает самая серьезная проверка на прочность. Сумеет ли «Панатинаикос» победить ЦСКА?
|Дерби
|19.01 22:45 по МСК.
|Бристоль
Центральный матч тура в Чемпионшипе. Встречаются две команды, которые претендуют на повышение в классе
|Гранада
|19.01 23:00 по МСК.
|Сарагоса
Над тренером "Гранады" сгущаются тучи, команда проиграла два матча Сегунды подряд
|Томас Бердых
|20.01 09:00 по МСК.
|Хуан Мартин Дель Потро
Матч 3 круга на Открытом чемпионате Австралии между Хуаном-Мартином Дель Потро и Томашем Бердыхом ожидает нас 20 января.
|Карабукспор
|20.01 13:30 по МСК.
|Генчлербирлиги
Есть уверенный вариант в чемпионате Турции. Предлагаем две ставки, одна из которых по коэффициенту доходит почти до 2.5!
|Эвертон
|20.01 18:00 по МСК.
|Вест Бромвич
"Эвертон" Сэма Эллардайса не может выиграть в Премьер-лиге 5 туров подряд
|Вильяреал
|20.01 20:30 по МСК.
|Леванте
"Вильярреал" после сенсационной победы над "Реалом" принимает "Леванте". Очевидная победа фаворита?
|Амьенс
|20.01 22:00 по МСК.
|Генгам
Безвыигрышная серия "Амьена" в чемпионате Франции составляет 6 матчей. Продлит ли "Генгам" черную полосу пикардийцев?
|Болонья
|21.01 17:00 по МСК.
|Беневенто
"Беневенто" навсегда вошел в историю европейского футбола, но поможет ли такая "известность" в поединке с "Болоньей"?
|Саутгемптон
|21.01 19:00 по МСК.
|Тоттенхэм
В английской Премьер-лиге состоится противостояние двух аргентинских тренеров, двух Маурисио - Пеллегрино и Почеттино. Чей клуб будет ближе к победе?
|Лион
|21.01 23:00 по МСК.
|ПСЖ
Программу 22-го тура чемпионата Франции завершит главный поединок уик-энда "Лион" - "Пари Сен-Жермен"
Мы живем в эпоху, когда происходит не только очередная смена поколений в футболе, но и смена самого стиля этой игры. Если раньше менеджеры и футболисты старались максимально сконцентрировано действовать при защите собственных ворот, теперь в мировом футболе осталось не так много защитников высочайшего класса, зато появилось просто огромное количество футболистов атакующего плана. И речь идет не только о форвардах. Появление самого понятия атакующего полузащитника, подразумевает активные действия последнего во время атак своей команды. То есть, такой игрок может одновременно играть и полузащитника и нападающего, добавляя атакующей мощи своей команде. Современный футбол все больше тяготеет к атаке, и это видно по результатам матчей. Сегодня даже клубы, которые не претендуют на высокие места в турнирной таблице чемпионата, стараются играть максимально остро, добиваясь результатов за счет активных действий у штрафной площадки соперника. Наши эксперты тщательно следят за динамикой развития современного футбола, отмечая малейшие изменения в тактических действиях команд. Это позволяет нам во время вносить корректировки в свои прогнозы. К примеру, в матче команды Гамбург и команды Кёльн мы ждем открытого противостояния, так как в составах обеих команд нападение является лучшей линией, чем линия защиты. Естественно, менеджеры постараются использовать свои главные козыри в этом матче, так что, матч обещает быть результативным.
В матче команды Гамбург и команды Кёльн, которые сыграют между собой в рамках первенства страны, эксперты нашего ресурса выбрали ряд интересных ставок в букмекерских конторах, на которые стоит обратить внимание бетторам. В первую очередь, это касается статистики. Чаще всего, букмекеры выдают верную линию на основные исходы футбольных матчей, а вот корректными предложениями на статистические показатели того или иного футбольного матча почему-то пренебрегают. Хотя, прогнозировать статистику не так уж и сложно, главное, иметь терпение и желание. Мы используем специальные ресурсы, которые находятся в сети в открытом доступе, и ими, при желании, может воспользоваться каждый. Сегодня практически все букмекерские конторы позволяют делать ставки не только до начала матча, но и во время игры. Причем, ставки можно делать как на основные исходы матча, так и на дополнительные исходы и на статистику. Это очень удобно, так как по ходу матча, наблюдая за развитием событий на футбольном поле, можно сделать ставку по лучшему коэффициенту, либо по более выгодным предложениям. В общем, нашими прогнозами можно успешно пользоваться как до начала матча, так и по ходу игры. Особенно это касается тех болельщиков, которые привыкли наблюдать за матчами любимой команды с трибуны стадиона. Матч команды Гамбург и команды Кёльн будет непростым, команды имеют богатую историю противостояний, поэтому зрелищный и бескомпромиссный футбол болельщикам гарантирован.
Непростое противостояние ожидает футбольных болельщиков. В чемпионате команда Гамбург и команда Кёльн продолжают решать свои турнирные задачи, поэтому победа в этом противостоянии имеет для обеих команд ключевое значение. В принципе, эксперты нашего ресурса согласны с букмекерами, которые видят фаворитами противостояния гостей. Команда Кёльн более опытна в играх концовки чемпионата, да и состав гостей более стабилен и сбалансирован. Хозяева поля в текущем чемпионате имеют неплохую статистику домашних матчей против клубов, занимающих верхние строчки турнирной таблицы, однако в этом матче все факторы указывают на то, что именно гости больше заслуживают победы. Поэтому наши эксперты прогнозируют победу команды Кёльн в этом матче. Исходя из этого, чтобы оба клуба играют в атакующий футбол, мы полагаем, что в этом матче будет забито много голов. Поэтому наш прогноз – тотал больше голов в матче, а также индивидуальный тотал гостей тоже на больше. Так как команды действуют в быстрой манере, то фолов в матче вряд ли будет много, да и общий тотал желтых карточек в этой игре явно завышен. Отсюда, эти два статистических параметра мы рассматриваем на меньше. Общий тотал угловых мы рассматриваем на больше, так как команда Гамбург и команда Кёльн много атакуют, причем, делают это не через центр, а флангами, это и приводит к большому количеству стандартов. Еще можно рассмотреть индивидуальный тотал угловых каждой команды на больше, так как игра обеих команд строится через фланговые запросы в надежде на больших нападающих.
Матч закончится выигрышем Гамбург — 1.81, победителей в матче не будет — 3.64, матч закончится выигрышем Кёльн — 5.4.
Сегодня футбол – это не просто игра, а еще и возможность неплохо заработать. Развитие всех видов спорта заставило расширяться букмекерский рынок, однако ставки на футбол пока остаются наиболее многочисленными. Скорее всего, это связано с тем, что у этого вида спорта огромная армия болельщиков во всех уголках мира. А, как известно, футбольные болельщики самые азартные люди в мире, они готовы поставить на победу своей команды всю до последней копейки. Этим и пользуются букмекеры. Однако эксперты нашего портала говорят, что пришло время сказать хватит букмекерам, и начать выигрывать на ставках. Наши эксперты ежедневно мониторят линии букмекерских конторах в поисках наиболее интересных ставок на футбол с высоким процентом проходимости. Для прогнозирования матчей мы пользуемся специальными программами, позволяющими нам лучше проанализировать предстоящий футбольный матч и найти интересные ставки. Каждый наш прогноз – это результат кропотливого труда, причем каждый прогноз мы даем с подробным описанием. Вместе мы сможет выиграть у букмекеров, не отрываясь от любимого занятия – просмотра футбольных матчей. Всем удачных ставок и зрелищного футбола!
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