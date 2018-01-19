Бока Юниор — Конфианса прогноз и ставки от специалиста 21.01.18

Личная встреча между футбольными клубами Бока Юниор и Конфианса назначена на 21-го января и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Бока Юниор. По Москве начало данной игры в 21:35.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Бока Юниор – Конфианса, занизив на них коэффициент до 5.95. Поставить на ничью можно по 4.32, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 1.41.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Бока Юниор уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Бока Юниор сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Бока Юниор не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Конфианса пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Конфианса находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Конфианса намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Конфианса в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Учитывая статистику личных встреч Бока Юниор – Конфианса, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Конфианса еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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