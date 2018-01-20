Кайсериспор — Галатасарай: прогноз, ставки букмекера на матч. 22.01.18

Футболисты клуба Галатасарай не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 22-го января 2018 года проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Кайсериспор – Галатасарай идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 20:00 по МСК.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Кайсериспор – Галатасарай неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 1.855. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 3.56 и 3.5.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Кайсериспор отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Кайсериспор еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Кайсериспор пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Футбольный клуб Галатасарай имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Галатасарай демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Галатасарай продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Галатасарай в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Кайсериспор – Галатасарай, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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