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История противостояния Шатору – Шамбли длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Шатору одержал 51 победу, а на счету ФК Шамбли 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 23-го января и по московскому времени его начало будет в 20:30.
В футбольном поединке Шатору – Шамбли букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.81, на ничью выставили 3.5, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 5.4.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Шатору на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Шатору потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Шатору в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Шамбли уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Шамбли практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Шамбли демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Так как хозяева поединка Шатору – Шамбли сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Шатору.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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