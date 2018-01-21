Регистрация

Шатору — Шамбли прогноз и ставки от профессионала 23.01.18

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас

Прогнозы на сегодня:
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Лион 21.01 23:00 по МСК. ПСЖ #
Открыть доступ

Программу 22-го тура чемпионата Франции завершит главный поединок уик-энда "Лион" - "Пари Сен-Жермен"
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Шатору — Шамбли прогноз и ставки от профессионала 23.01.18

История противостояния Шатору – Шамбли длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Шатору одержал 51 победу, а на счету ФК Шамбли 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 23-го января и по московскому времени его начало будет в 20:30.

В футбольном поединке Шатору – Шамбли букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.81, на ничью выставили 3.5, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 5.4.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Шатору на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Шатору потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Шатору в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Шамбли уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Шамбли практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Шамбли демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Так как хозяева поединка Шатору – Шамбли сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Шатору.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Прогноз на матч Хиляль Аль-Кудс — Аль-Сувейк от эксперта 22.01.18
Прогноз на матч Осасуна — Культураль Леонеса. Рекомендуемые ставки от экспертов 21.01.18
Прогноз на матч Химнастик — Реус Депортиу от эксперта 21.01.18
Прогноз на матч Юве Стабия — Катандзаро. Рекомендуемые ставки от экспертов 21.01.18
Коломье — Сошо прогноз специалиста на матч 23.01.18
Ставки на матч Вашингтон – Филадельфия, прогноз на НХЛ от 21.01.18
Прогноз на матч Виннипег — Ванкувер от эксперта 22.01.18
Спартак Москва — Северсталь прогноз профессионала на матч КХЛ 22.01.18
КХЛ.СКА — Динамо Москва: прогноз, ставки букмекера на матч. 22.01.18
Каролина — Вегас прогноз и ставки от профессионала 22.01.18


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 