Гранвиль — Конкарно прогноз специалиста на матч 23.01.18

Футболисты клуба Гранвиль готовятся до 23 января, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Конкарно. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 20:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Гранвиль – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Гранвиль – Конкарно, занизив на них коэффициент до 2.67. Поставить на ничью можно по 3.18, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 3.005.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Гранвиль не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Гранвиль уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Конкарно прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Конкарно сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Конкарно в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

В футбольном поединке Гранвиль – Конкарно эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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