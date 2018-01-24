Барселона — Эспаньол прогноз специалиста на матч 25.01.18

В 23:30 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Барселона – Эспаньол, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 25-го января и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Барселона сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Букмекеры считают фаворитом поединка Барселона – Эспаньол гостей, так что на их победу выставили коэффициент 21. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.15, а на ничейный результат можно поставить по 9.5.

На своем поле футбольный клуб Барселона не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Барселона находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Барселона в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Эспаньол может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Эспаньол надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Эспаньол имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Хозяева матча Барселона – Эспаньол предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Барселона больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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