Йовил Таун — Манчестер Юнайтед прогноз специалиста на матч 26.01.18

В рамках национального первенства пройдет поединок Йовил Таун – Манчестер Юнайтед, который будет сыгран между командами в 26-го января 2018 года. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 22:55 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Манчестер Юнайтед – две победы против одного поражения.

Ставки на футбольную встречу Йовил Таун – Манчестер Юнайтед уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 16. Уверенные в победе гостей могут поставить на 1.125, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 6.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Йовил Таун использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Йовил Таун, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Йовил Таун выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Манчестер Юнайтед уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Манчестер Юнайтед практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Манчестер Юнайтед демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Учитывая сильную игру хозяев матча Йовил Таун – Манчестер Юнайтед на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Манчестер Юнайтед, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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