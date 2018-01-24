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|Марин Чилич
|25.01 11:30 по МСК.
|Кайл Эдмунд
Не слишком ожидаемым получился полуфинал на Открытом чемпионате Австралии между Марином Чиличем и Кайлом Эдмундом.
|Панатинайкос
|25.01 22:15 по МСК.
|Жальгирис
Потерпев первое домашнее поражение в сезоне, «Панатинаикос» несколько ухудшил свои позиции в турнирной таблице. «Трилистников» теперь опережает не только ЦСКА, но и «Олимпиакос». Также грецкую команду догнал как раз «Жальгирис», приятно удивляющий литовских фанатов в этом розыгрыше турнира. Команда Ясикявичуса уже обыгрывала на выезде «Фенербахче». Стоит ли ожидать сенсации и в поединке с «Панатинаикосом», и на что лучше сделать прогноз в этой встрече?
|Дрезден
|25.01 22:30 по МСК.
|Ст. Паули
Программу поединков 19-го тура Второй Бундеслиги закрывают дрезденское "Динамо" и "Санкт-Паули"
|Брюгге
|25.01 22:30 по МСК.
|Остенде
Насколько реальны шансы "Остенде" отобрать очки у лидера чемпионата Бельгии "Брюгге"?
|Страсбур
|25.01 23:00 по МСК.
|Лилль
Последним матчем 1/16 финала Кубка Франции станет встреча "Страсбурга" и "Лилля"
Болельщики 27-го января ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Олимпия Асунсьон и Монтевидео Уондерерс. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 02:15 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Олимпия Асунсьон – Монтевидео Уондерерс, занизив на них коэффициент до 1.632. Поставить на ничью можно по 3.5, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.66.
Если раньше футбольный клуб Олимпия Асунсьон ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Олимпия Асунсьон в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Олимпия Асунсьон стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
Футбольный клуб Монтевидео Уондерерс в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Монтевидео Уондерерс демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Монтевидео Уондерерс забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Монтевидео Уондерерс имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Учитывая статистику личных встреч Олимпия Асунсьон – Монтевидео Уондерерс, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Монтевидео Уондерерс еще не разу не проигрывал в два мяча.
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