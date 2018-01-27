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|Марин Чилич
|25.01 11:30 по МСК.
|Кайл Эдмунд
Не слишком ожидаемым получился полуфинал на Открытом чемпионате Австралии между Марином Чиличем и Кайлом Эдмундом.
|Панатинайкос
|25.01 22:15 по МСК.
|Жальгирис
Потерпев первое домашнее поражение в сезоне, «Панатинаикос» несколько ухудшил свои позиции в турнирной таблице. «Трилистников» теперь опережает не только ЦСКА, но и «Олимпиакос». Также грецкую команду догнал как раз «Жальгирис», приятно удивляющий литовских фанатов в этом розыгрыше турнира. Команда Ясикявичуса уже обыгрывала на выезде «Фенербахче». Стоит ли ожидать сенсации и в поединке с «Панатинаикосом», и на что лучше сделать прогноз в этой встрече?
|Дрезден
|25.01 22:30 по МСК.
|Ст. Паули
Программу поединков 19-го тура Второй Бундеслиги закрывают дрезденское "Динамо" и "Санкт-Паули"
|Брюгге
|25.01 22:30 по МСК.
|Остенде
Насколько реальны шансы "Остенде" отобрать очки у лидера чемпионата Бельгии "Брюгге"?
|Страсбур
|25.01 23:00 по МСК.
|Лилль
Последним матчем 1/16 финала Кубка Франции станет встреча "Страсбурга" и "Лилля"
Личная встреча между футбольными клубами Тихуана и Пуэбла назначена на 27-го января и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Тихуана. По Москве начало данной игры в 06:00.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Тихуана – Пуэбла практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.4. Хозяева получили на свою победу котировку 1.79, а на гостей идет прием ставок по 5.85.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Тихуана использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Тихуана, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Тихуана выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
В этом сезоне у футбольного клуба Пуэбла совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Пуэбла находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Пуэбла выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Пуэбла в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
На поединок Тихуана – Пуэбла идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
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