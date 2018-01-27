Регистрация

Тихуана — Пуэбла прогноз специалиста 27.01.18

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас

Прогнозы на сегодня:
АТП теннис: АТП – Одиночные – Открытый чемпионат Австралии
до начала:
# Марин Чилич 25.01 11:30 по МСК. Кайл Эдмунд #
Открыть доступ

Не слишком ожидаемым получился полуфинал на Открытом чемпионате Австралии между Марином Чиличем и Кайлом Эдмундом.
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Панатинайкос 25.01 22:15 по МСК. Жальгирис #
Открыть доступ

Потерпев первое домашнее поражение в сезоне, «Панатинаикос» несколько ухудшил свои позиции в турнирной таблице. «Трилистников» теперь опережает не только ЦСКА, но и «Олимпиакос». Также грецкую команду догнал как раз «Жальгирис», приятно удивляющий литовских фанатов в этом розыгрыше турнира. Команда Ясикявичуса уже обыгрывала на выезде «Фенербахче». Стоит ли ожидать сенсации и в поединке с «Панатинаикосом», и на что лучше сделать прогноз в этой встрече?
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Дрезден 25.01 22:30 по МСК. Ст. Паули #
Открыть доступ

Программу поединков 19-го тура Второй Бундеслиги закрывают дрезденское "Динамо" и "Санкт-Паули"
Бельгия футбол: Бельгия – First Division A
до начала:
# Брюгге 25.01 22:30 по МСК. Остенде #
Открыть доступ

Насколько реальны шансы "Остенде" отобрать очки у лидера чемпионата Бельгии "Брюгге"?
Франция футбол: Франция – Кубок Франции
до начала:
# Страсбур 25.01 23:00 по МСК. Лилль #
Открыть доступ

Последним матчем 1/16 финала Кубка Франции станет встреча "Страсбурга" и "Лилля"
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Тихуана — Пуэбла прогноз специалиста 27.01.18

Личная встреча между футбольными клубами Тихуана и Пуэбла назначена на 27-го января и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Тихуана. По Москве начало данной игры в 06:00.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Тихуана – Пуэбла практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.4. Хозяева получили на свою победу котировку 1.79, а на гостей идет прием ставок по 5.85.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Тихуана использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Тихуана, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Тихуана выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

В этом сезоне у футбольного клуба Пуэбла совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Пуэбла находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Пуэбла выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Пуэбла в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

На поединок Тихуана – Пуэбла идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Олимпия Асунсьон — Монтевидео Уондерерс: прогноз, ставки букмекера на матч. 27.01.18
Пескара — Перуджа: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Италии 26.01.18
Прогноз на матч Килмарнок — Сент-Джонстон от эксперта 24.01.18
Гнистан — ХИК прогноз профессионала 26.01.18
Прогноз на матч Фортуна Дюссельдорф — Эрцгебирге от эксперта 24.01.18
НХЛ. Сегодня матч Питтсбург — Миннесота. Прогнозы и ставки от эксперта 26.01.18
Анахайм — Виннипег: прогноз, ставки букмекера на матч. НХЛ 26.01.18
Даллас — Торонто прогноз и ставки от профессионала 26.01.18
Динамо Минск — Слован Братислава прогноз и ставки от профессионала 25.01.18
Прогноз на матч Монреаль — Каролина от эксперта 26.01.18


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 