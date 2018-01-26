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|Клермон
|26.01 22:00 по МСК.
|Quevilly Rouen
Аутсайдер французской Лиги 2 "Кевийи" попытается навязать борьбу более статусному "Клермону"
|Франкфурт
|26.01 22:30 по МСК.
|М'Гладбах
Чемпионат Германии. "Айнтрахт" и менхенгладбахская "Боруссия" определят, кто более достоин представлять страну в Лиге чемпионов
|Аяччо
|27.01 17:00 по МСК.
|Тур
Готовы предложить уверенный вариант во французской Лиге 2. Нужно поторопиться, пока коэффициент не просел!
|Метц
|27.01 22:00 по МСК.
|Ницца
Участник 1/16 финала Лиги Европы "Ницца" отправляется в гости к аутсайдеру чемпионата Франции "Метцу". Сумеет ли фаворит одолеть более слабого соперника?
|Генгам
|27.01 22:00 по МСК.
|Нант
В чемпионате Франции сойдутся команды с еврокубковыми амбициями. Кто окажется ближе к Лиге Европы - "Генгам" или "Нант"?
Хозяев матча Вильярреал – Реал Сосьедад 27-го января ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 22:45 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
Если футбольные клубы Вильярреал и Реал Сосьедад в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.64. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 2.02, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.12.
Если раньше футбольный клуб Вильярреал ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Вильярреал в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Вильярреал стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
Футбольный клуб Реал Сосьедад в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Реал Сосьедад демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Реал Сосьедад забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Реал Сосьедад имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Вильярреал – Реал Сосьедад, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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