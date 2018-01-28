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|Клермон
|26.01 22:00 по МСК.
|Quevilly Rouen
Аутсайдер французской Лиги 2 "Кевийи" попытается навязать борьбу более статусному "Клермону"
|Франкфурт
|26.01 22:30 по МСК.
|М'Гладбах
Чемпионат Германии. "Айнтрахт" и менхенгладбахская "Боруссия" определят, кто более достоин представлять страну в Лиге чемпионов
|Валенсия
|26.01 22:30 по МСК.
|Химки М
“Химки” достойно выступают в этом розыгрыше Евролиги, имея все шансы квалифицироваться в плей-офф турнира. Ранее сомнений в вероятном победителе этой встречи даже бы не возникло. Однако “Валенсия” в последнее время серьезно разыгралась. Команда Видорреты победила в трех из пяти предыдущих матчей. Причем обыгрывали испанцы не только соседей по турнирной таблице, но и “Панатинаикос”. Какой прогноз сделать на предстоящий поединок?
|Дижон
|26.01 22:45 по МСК.
|Ренн
Программу 23-го тура чемпионата Франции открывают "Дижон" и "Ренн"
|Аяччо
|27.01 17:00 по МСК.
|Тур
Готовы предложить уверенный вариант во французской Лиге 2. Нужно поторопиться, пока коэффициент не просел!
|Боруссия
|27.01 17:30 по МСК.
|Фрайбург
Дортмундская "Боруссия" в 2018 году еще не побеждала...
|Метц
|27.01 22:00 по МСК.
|Ницца
Участник 1/16 финала Лиги Европы "Ницца" отправляется в гости к аутсайдеру чемпионата Франции "Метцу". Сумеет ли фаворит одолеть более слабого соперника?
|Генгам
|27.01 22:00 по МСК.
|Нант
В чемпионате Франции сойдутся команды с еврокубковыми амбициями. Кто окажется ближе к Лиге Европы - "Генгам" или "Нант"?
Болельщики 28-го января 2018 года ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Леон и Некакса. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 04:06 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
Гости футбольного поединка Леон – Некакса получили коэффициент 6.4 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.84, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.65.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Леон существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Леон проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Леон никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Некакса прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Некакса сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Некакса в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
В футбольном поединке Леон – Некакса эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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