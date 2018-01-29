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|Аяччо
|27.01 17:00 по МСК.
|Тур
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|27.01 17:30 по МСК.
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|27.01 17:30 по МСК.
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|27.01 22:00 по МСК.
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|28.01 17:00 по МСК.
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|28.01 17:30 по МСК.
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Поклонники футбола с нетерпением ожидают 29.01.2018, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Уракан и Ривер Плэйт. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Уракан, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 03:30.
Гости поединка Уракан – Ривер Плэйт от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 2.81. Хозяева оценены конторами коэффициентом 3.008, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Уракан отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Уракан еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Уракан пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Ривер Плэйт построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Ривер Плэйт выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Уракан – Ривер Плэйт не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
На поединок Уракан – Ривер Плэйт идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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