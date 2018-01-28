Атлетико Тукуман — Темперлей: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Аргентины 30.01.18

В последнем противостоянии Атлетико Тукуман – Темперлей свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 30-го января 2018 года у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 01:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Атлетико Тукуман обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Букмекеры считают фаворитом поединка Атлетико Тукуман – Темперлей гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.88. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.98, а на ничейный результат можно поставить по 3.2.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Атлетико Тукуман не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Атлетико Тукуман уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Темперлей может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Темперлей надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Темперлей имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Учитывая сильную игру хозяев матча Атлетико Тукуман – Темперлей на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Темперлей, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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