Тяньцзинь Сунцзян — Церес прогноз профессионала на матч 30.01.18

30-го января 2018 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Тяньцзинь Сунцзян – Церес. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Тяньцзинь Сунцзян, а вот игроки ФК Церес смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 10:30 по МСК.

Гости поединка Тяньцзинь Сунцзян – Церес от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 84. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.02, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 23.

Свой последний матч клуб Тяньцзинь Сунцзян провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Тяньцзинь Сунцзян крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

На выезде футбольный клуб Церес выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Церес выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Церес добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Между командами Тяньцзинь Сунцзян и Церес всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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