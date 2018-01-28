Селтик — Хартс: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Шотландии 30.01.18

Футболисты клуба Селтик готовятся до 30-го января 2018 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Хартс. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 22:45 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Селтик – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Селтик – Хартс определились с коэффициентами. На ФК Селтик выставили 1.21, на мировую между командами — 7, а ставки на гостей матча принимаются по 10.5.

Две недели назад футбольный клуб Селтик получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Селтик из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Селтик выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Селтик – Хартс у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Хартс может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Хартс надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Хартс имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Селтик – Хартс являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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