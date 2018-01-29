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|Max Purcell
|30.01 02:00 по МСК.
|Люк Савилл
Матч 1 круга на челленджере в Австралии в Берни ожидает нас между Максом Перселлом и Люком Сэвиллом.
|Суонси
|30.01 22:45 по МСК.
|Арсенал
"Суонси" в последнем домашнем матче АПЛ сумел обыграть "Ливерпуль". Что валлийцы подготовят для "Арсенала"?
|Миллуолл
|30.01 22:45 по МСК.
|Дерби
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|Ньюкасл
|31.01 22:45 по МСК.
|Бёрнли
Последнюю домашнюю победу в Премьер-лиге "Ньюкасл" одержал еще 21 октября 2017 года
Не секрет, что матч команды Твенте и команды Камбуур, являющихся лидерами чемпионата, станет одним из центральных матчей не только всего футбольного тура, но и второй половины чемпионата. Еще до старта сезона многие эксперты пророчили этим футбольным клубам успешное выступление в чемпионате. Действительно, опытные менеджеры смогли подобрать оптимальное сочетание футболистов, которые реализуют их идеи и тактически схемы, претворяя все это в удачные выступления, дающие командам право находиться на вершине турнирной таблицы. Однако сегодня для достижения нужного результата в этом матче, командам будет мало одного мастерства футболистов, необходимо будет использовать всю свою изобретательность и мастерство, чтобы обыграть своих соперников. Как видно, даже эксперты-аналитики букмекерских контор находятся в затруднительном положении. На победу команд они предложили практически равные коэффициенты. А это означает, что шансы команд на успех в этом матче оцениваются примерно одинаково. Можно много говорить о факторе родных трибун, что 12-й игрок имеет для команд важное значение и в критических ситуациях своей поддержкой способен сподвигнуть клуб на невероятные действия. Однако, на практике, для опытных команд, в составе которых выступают именитые футболисты, нет разницы на каком поле проводить свои матчи. Поэтому для матча команды Твенте и команды Камбуур фактор своего поля является условным. Поэтому наши эксперты согласны с котировками букмекеров, что в этом матче победителем могут быть как хозяева поля, так и гости. А вот в статистических предложениях букмекеров на этот матч мы решили разобраться более детально, и это принесло свои плоды. Так что, ниже можно воспользоваться нашими прогнозами на этот матч, который, без сомнений, будет интересен всем любителям футбола.
Для прогнозирования футбольного матча между футболистами команды Твенте и футболистами команда Камбуур эксперты нашего портала решили воспользоваться статистикой противостояний этих команд. Оба клуба встречаются между собой ежегодно, а также их пути несколько раз пересекались в рамках различных футбольных турниров. Однако это было достаточно давно, и те матчи не имеют никакого интереса с точки зрения статистики, так как с тех пор существенно изменились составы клубов, менеджеры и тактика этих футбольных клубов. Именно поэтому мы решили в своих прогнозах оттолкнуться от статистики очных встреч команды Твенте и команды Камбуур прошлых лет. Также мы учитывали текущую форму команд, наличие травмированных футболистов основы и задачи, которые сейчас стоят перед клубами. Напомним, что в текущем чемпионате оба клуба ведут борьбу за высокие места, а учитывая, что до конца чемпионата осталось не так много туров, то командам необходимо позаботиться о том, чтобы набрать как можно больше очков. Особенно важно набирать очки в матчах с прямыми конкурентами, которыми сейчас и являются эти команды. Менеджеры накануне матча заявили, что их подопечные полностью готовы к матчу, а на матч команды выйдут в оптимальных составах, что позволит им продемонстрировать отличный футбол и добиться положительного результат. Все футболисты настраиваются только на победу, поэтому болельщиков ждет жаркое противостояние, исход которого и постарались предсказать эксперты нашего ресурса.
Для команды Твенте и команды Камбуур, которые проведут очный матч в рамках чемпионата, предстоящая встреча будет иметь принципиальное значение. Сейчас оба клуба занимают верхние строчки в турнирной таблице, а это означает, что им необходимо только побеждать, чтобы иметь возможность укрепиться в верхушке турнирной таблицы. Наши эксперты согласны с букмекерами, которые выставили фаворитом этого матча футболистов команды Твенте. Хозяева поля хорошо выступают в родных стенах в текущем сезоне, сейчас у команды все ключевые игроки в строю и менеджеру нет причин для беспокойства. А вот у гостей дела обстоят не так гладко, команда Камбуур сейчас на небольшом спаде, а если добавить к этому травмы нескольких лидеров команды, то шансы на успех в матче против команды Твенте видятся довольно-таки призрачными. Исходя из этого, победа хозяев поля в этом матче видится неплохой ставкой. Общий тотал голов в игре мы рекомендуем играть на больше, так как хозяева и гости в текущем сезоне играют в атакующий футбол, а учитывая проблемы команды Камбуур в обороне, мы думаем, что в этом матче команды перебьют заявленный букмекерами общий тотал голов. Общее количество угловых мы тоже советуем играть на больше, так как команда Твенте и команда Камбуур подают довольно много стандартов, действуя через фланги. Нарушений правил и желтых карточек в матче должно быть немного, так как между собой эти команды редко играют грубо.
Игра закончится победой Твенте — 1.56, в игре не будет победителей — 4.84, игра закончится победой Камбуур — 5.75.
Сейчас, когда большинство футбольных чемпионатов выходит на финишную прямую, практически всем командам необходимо заботиться о том, чтобы стабильно набирать очки и укреплять свои позиции в турнирной таблице. В нижней части турнирной таблицы борьба идет такая же острая, как и среди команд, которые претендуют на чемпионство. Сейчас идет игра на выносливость, так как те футбольные клубы, которые продемонстрируют недостаточный уровень игры, окажутся в низшем дивизионе. А это существенно ударит по бюджету, особенно это касается маленьких футбольных клубов, для которых попадание в высший дивизион – не только существенный прорыв в игре, но и солидная прибавка к бюджету. Сейчас в прессе можно найти много статей о том, что маленькие клубы сетуют на скудный бюджет и невозможность на равных играть с лидерами чемпионата, в руках которых сосредоточены огромные ресурсы, позволяющие им иметь по несколько равноценных составов, в то время как маленькие клубы вынуждены играть практически одним составом весь сезон. Таковы реалии современного футбола. Однако некоторым из маленьких клубов удается не только показывать неплохой футбол, но и на равных противостоять более титулованным и богатым соперникам. И именно за это болельщики боготворят этот вид спорта.
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