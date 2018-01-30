Спортинг — Витория Гимарайнш прогноз и ставки от специалиста 01.02.18

В рамках национального первенства пройдет поединок Спортинг – Витория Гимарайнш, который будет сыгран между командами в 01-го февраля. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 00:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Витория Гимарайнш – две победы против одного поражения.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Спортинг – Витория Гимарайнш, выставив коэффициент 1.21 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 21, а поставить на ничью возможно по 6.7.

В прошлом поединке футбольного клуба Спортинг основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Спортинг будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Спортинг есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Витория Гимарайнш пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Витория Гимарайнш находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Витория Гимарайнш намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Витория Гимарайнш в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Учитывая сильную игру хозяев матча Спортинг – Витория Гимарайнш на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Витория Гимарайнш, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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