Прогноз на матч Банфилд — Индепендиенте дел Валле от эксперта 31.01.18

Анализ большого количества футбольных матчей, который ежедневно делают эксперты нашего ресурса, позволяет нам накапливать огромный опыт, что, в свою очередь, способствует эффективности прогнозирования. Это означает, что прогнозы наших экспертов – это ставки с высокими шансами проходимости, которые на дистанции позволяют получить стабильный плюс. Сегодня мы выбрали для прогнозирования матч, в котором встретятся команда Банфилд и команда Индепендиенте дел Валле. Отметим, что оба футбольных клуба известны во всем мире, так как они демонстрируют отличные результаты, всегда ведут борьбу только за самые высокие места. Однако сегодняшний матч для команд будет особенным, так как победа позволит одному из соперников существенно увеличить свой отрыв от конкурентов в турнирной таблице, фактически гарантируя решение поставленных руководством задач на нынешний сезон. Естественно, к предстоящему матчу в составах обеих команд подходят серьезно. Менеджеры отметили, что постараются задействовать в этой игре всех ведущих ключевых футболистов. Конечно, в СМИ этому матчу тоже уделяют большое внимание, так как не каждый день команды проводят матчи такого уровня. В общем, все указывает на то, что противостояние обещает быть напряженным, с обилием борьбы на всех участках поля. Учитывая, что в составах обеих команд выступают профессионалы высокого уровня, наши эксперты ждут результативного противостояния, а сам матч, по-нашему мнению, должен получиться очень интересным. Поэтому мы рекомендуем не пропустить его.

Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что современный футбол превратиться в абсолютно непредсказуемую игру, в которой будет забиваться голов не меньше, чем шайб в хоккее. Если с хоккеем все понятно, и сама специфика этого вида спорта подразумевает большое количество шайб, то в футболе все не так однозначно. Появление большого количества футболистов атакующего амплуа послужило толчком к тому, что менеджеры начали использовать абсолютно новые тактические схемы, которые позволяют командам забивать много голов в ворота своих соперников. При этом акцент в таких схемах делается, прежде всего, на атаку, поэтому и у соперников появляются шансы. Такая тактика вначале использовалась только теми футбольными клубами, которые могли позволить себе приобрести лучших футболистов атакующего плана, однако теперь в таких игроках нет недостатка, поэтому все больше и больше команд перенимает эту тактику, следовательно, в самые ближайшие годы стоит ждать того, что все футбольные чемпионаты будут играть по такой схеме. Сегодняшние соперники – команда Банфилд и команда Индепендиенте дел Валле тоже используют подобную тактику, оба клуба имеют отличную полузащиту, футболисты которой в любой момент матча могут перестроиться и начать действовать как полноценные футболисты атаки. Исходя из этого, а также учитывая тот факт, что команда Банфилд и команда Индепендиенте дел Валле практически все свои очные матчи сыграли на больше, эксперты нашего ресурса полагают, что сегодняшний матч тоже может быть результативным. Больше прогнозов с описанием от наших экспертов можно найти ниже. Всем удачных ставок.

Не всегда эксперты нашего портала согласны с букмекерами, выставляющими котировки на футбольные матчи. Однако сегодня у нас нет никаких возражений относительно тех коэффициентов, которые были выставлены на матч команды Банфилд и команды Индепендиенте дел Валле. Хозяевам поля сейчас очень нужны очки, так как они ведут борьбу за верхние строчки в турнирной таблице. Гости тоже нуждаются в очках, однако они им необходимы совсем для других целей – команда Индепендиенте дел Валле должна обезопасить себя от зоны вылета. В принципе, у гостей есть еще достаточно матчей для выполнения своих задач на сезон, тогда как хозяева поля не имеют права на ошибку. Учитывая, что команда Банфилд уверенно выступает перед родными болельщиками, и с командами, уровня гостей никогда не имела проблем на своем поле, а также учитывая настрой хозяев поля, наши эксперты предполагают, что команда Банфилд уверенно победит своих соперников. Именно поэтому мы рекомендуем в этом матче делать ставки на победу команды Банфилд и на фору команды Банфилд. Учитывая, что гости в выездных матчах пропускают много, наши эксперты полагают, что сегодня оптимальной ставкой будет ставка на индивидуальный тотал хозяев поля на больше. При этом можно сделать ставки и на общий тотал на больше, исходя, конечно же, из того, что команда Банфилд победит разгромно. В принципе, ставка на пенальти в этом матче является вполне оправданной, так как команда Банфилд привыкла непрерывно атаковать ворота своих соперников в родных стенах, а под таким натиском даже самые опытные защитники могут допустить ошибку. Еще перспективно выглядит ставка на индивидуальный тотал угловых команды Банфилд на больше, в расчете на то, что хозяева вряд ли удовлетворяться 1 или 2 забитыми голами.

Победа в матча за Банфилд — 1.74, победа в матче за Индепендиенте дел Валле — 5.6, игра закончится вничью — 3.52.

Отличный футбольный матч ждет всех любителей футбола. В рамках чемпионата запланирована встреча команды Банфилд и команды Индепендиенте дел Валле. Эксперты нашего портала тоже решили поделиться своим мнением относительно этого футбольного матча. Мы полагаем, что многие любители футбола захотят не просто насладиться игрой, но и сделают ставки в букмекерских конторах. Мы уже промониторили линии букмекеров и увидали, что практически все букмекерские конторы предложили на это противостояние просто огромный объем ставок. Так что, наряду со всеми прогнозистами сети и СМИ, наши эксперты тоже решили сделать свои прогнозы, однако акцент мы будем делать не на основные исходы, а на статистические показатели, так как, как по4казывает практика, статистика футбольных матчей лучше поддается прогнозированию. Мы практически всегда делаем упор на статистике, так как это приносит неплохую прибыль, как на краткосрочной, так и на долгосрочной дистанции. Тем более что при прогнозировании такого противостояния, нет необходимости искать информацию по разным источникам, все есть в свободном доступе в сети. Так что, наслаждайтесь футболом, и пользуйтесь нашими прогнозами.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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