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Ставки на матч Флореста ЕК – Ботафого Жуан-Песоа, прогноз на футбол от 01.02.18

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Прогнозы на сегодня:
ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Санкт-Петербург, Россия
до начала:
# Екатерина Макарова 31.01 18:30 по МСК. Анастасия Павлюченкова #
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Матч 1 круга на теннисном турнире в Санкт-Петербурге между российскими теннисистками Анастасией Павлюченковой и Екатериной Макаровой ожидает нас 31 января.
Еврокубок Баскетбол: Еврокубок
до начала:
# Зенит Ст.-Петербург 31.01 19:00 по МСК. Л. Ритас #
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Два подряд поражения от «Баварии» поставили «Зенит» в несколько затруднительное положение. Теперь у россиян одинаковое количество побед с «Торино» и на один триумф больше, чем у «Летувос Ритас». Как можно понять уже сейчас, судьба второй путевки в плей-офф Еврокубка будет решаться в поединке питерцев с итальянцами. Однако проигрыш россиян литовцам может еще больше усложнить жизнь команде Карасева. Для «Летувоса», напротив, победа в предстоящем матче является единственным шансом пробиться дальше. Других вариантов у прибалтийского клуба нет. Чего ожидать от этого поединка?
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Ньюкасл 31.01 22:45 по МСК. Бёрнли #
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Последнюю домашнюю победу в Премьер-лиге "Ньюкасл" одержал еще 21 октября 2017 года
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Саутгемптон 31.01 22:45 по МСК. Брайтон #
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"Саутгемптон" не может выиграть в Премьер-лиге 11 матчей подряд, а "Брайтон" не забивает в гостях 600 минут. Чья серия прервется?
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# Ман Сити 31.01 23:00 по МСК. Вест Бромвич #
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# Сток 31.01 23:00 по МСК. Уотфорд #
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Прогноз от наших экспертов
Ставки на матч Флореста ЕК – Ботафого Жуан-Песоа, прогноз на футбол от 01.02.18

Для наших экспертов футбольный матч команды Флореста ЕК и команды Ботафого Жуан-Песоа, которые сыграют между собой в ближайшем туре чемпионата, вызвал интерес потому, что оба клуба сейчас ведут борьбу за места в турнирной таблице. Напомним, что сейчас во многих чемпионатах для команд наступил решающий этап, до конца чемпионатов осталось сыграть не так много туров, а это означает, что у команд все меньше шансов улучшить свои позиции в турнирной таблице, следовательно, командам сейчас необходимо играть только на победу. В принципе, составы у команды Флореста ЕК и команды Ботафого Жуан-Песоа весьма подходящие для того чтобы ровно отыграть на финальном отрезке чемпионата. Судя по информации из официальных источников, в командах нет травмированных, а ведущие футболисты находятся в неплохой форме. И это несмотря на усталость, которая накопилась у них по ходу сезона. Несмотря на это, менеджеры футбольных клубов пребывают в хорошем настроении, и оптимистично смотря в будущее, говоря о том, что их подопечным по силам улучшить свои турнирные позиции за счет хорошего выступления на финальном отрезке чемпионата. Прогнозируя этот матч, наши эксперты постарались учесть все важнейшие аспекты, свои прогнозы на игру мы делали, основываясь на статистических факторах и текущей форме этих команд. При этом мы учли, что по ходу игры букмекеры предлагают довольно-таки большой объем ставок, особенно на матчи лидеров чемпионата. Мы не сомневаемся в том, что противостояние будет интересным, поэтому рекомендуем болельщикам не пропустить этот матч.

Хорошие прогнозисты, которыми являются эксперты нашего ресурса, в первую очередь, это хорошие аналитики, которую умеют извлечь пользу из, даже, казалось бы, самой незначительной информации. Сегодня, благодаря развитию сети Интернет, ежедневно публикуется огромное количество спортивной и около спортивной информации, разнообразные слухи, сплетни и домыслы – тоже отличный источник информации, и если использовать такие источники совместно с проверенной информацией, можно найти довольно интересные факты, которые позволят выбрать интересную ставку на тот или иной футбольный матч. Сегодня практически все ведущие европейские футбольные чемпионаты находятся под колпаком у журналистов, которые стараются выудить мало-мальски интересную информацию относительно как самого чемпионата, так и отдельного взятого футбольного клуба либо футболистов, которые защищают его цвета. Так что, в сети предостаточно информации, главное, это уметь ее правильно структурировать и анализировать. Эксперты нашего портала обладают такими навыками, ведь мы занимаемся составлением прогнозов не только на статистику футбольных матчей, но и прогнозируем их исходы. В ближайшее время состоится матч между футболистами команды Флореста ЕК и футболистами команды Ботафого Жуан-Песоа. Эта игра будет иметь очень важный характер, поэтому в СМИ нет недостатка информации об этом матче. Наши эксперты ее тщательно проработали, поэтому ниже можно ознакомиться с нашими прогнозами на этот матч.

В матче команды Флореста ЕК и команды Ботафого Жуан-Песоа победа будет иметь для каждого из соперников ключевое значение, так как позволит укрепить свои позиции в турнирной таблице чемпионата. Напомним, что команда Флореста ЕК и команда Ботафого Жуан-Песоа ведут борьбу за верхние строчки турнирной таблицы. Исходя из календаря, у обеих команд есть хорошие шансы попасть в один из клубных турниров на будущий год. Однако сегодня, в очном противостоянии, одна из команд может практически решить все вопросы. Так что, наши эксперты полагают, что это противостояние будет очень и очень напряженным. Исходя из этого, учитывая статистику личных встреч, а также беря во внимание судейский фактор, мы полагаем, что ставки на пенальти и удаление в этом матче являются полностью оправданными. Из статистических ставок мы бы рекомендовали обратить внимание на общий тотал нарушений правил и желтых карточек на больше. Матч будет проходить в борьбе, ожидается много силовых противостояний в центре поля, симуляций и провокаций. Естественно, даже учитывая лояльное отношение арбитров к таким событиям, судья не сможет не наказывать грубиянов, поэтому ждем здесь обилие желтых карточек и нарушений. Относительно фаворита, то здесь трудно отдать предпочтение одной из команд, так как и у команды Флореста ЕК и у команды Ботафого Жуан-Песоа есть свои сильные и слабые стороны. Скорее всего, наиболее закономерным итогом этого противостояния будет ничья, но мы все же рекомендуем воздержаться от ставок на исход в этом матче.

Матч закончится триумфом Флореста ЕК — 2.28, ничья в матче — 3.38, матч закончится триумфом Ботафого Жуан-Песоа — 2.61.

Сейчас, когда большинство футбольных чемпионатов выходит на финишную прямую, практически всем командам необходимо заботиться о том, чтобы стабильно набирать очки и укреплять свои позиции в турнирной таблице. В нижней части турнирной таблицы борьба идет такая же острая, как и среди команд, которые претендуют на чемпионство. Сейчас идет игра на выносливость, так как те футбольные клубы, которые продемонстрируют недостаточный уровень игры, окажутся в низшем дивизионе. А это существенно ударит по бюджету, особенно это касается маленьких футбольных клубов, для которых попадание в высший дивизион – не только существенный прорыв в игре, но и солидная прибавка к бюджету. Сейчас в прессе можно найти много статей о том, что маленькие клубы сетуют на скудный бюджет и невозможность на равных играть с лидерами чемпионата, в руках которых сосредоточены огромные ресурсы, позволяющие им иметь по несколько равноценных составов, в то время как маленькие клубы вынуждены играть практически одним составом весь сезон. Таковы реалии современного футбола. Однако некоторым из маленьких клубов удается не только показывать неплохой футбол, но и на равных противостоять более титулованным и богатым соперникам. И именно за это болельщики боготворят этот вид спорта.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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