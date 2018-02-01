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|Торку Кониаспор
|01.02 20:30 по МСК.
|Галатасарай
Кубковый матч в Турции. В 1/4 финала сойдутся "Коньяспор" и "Галатасарай"
|Барселона
|01.02 21:00 по МСК.
|Армани Милан
«Барселона» и «Милан» - это два неудачника текущего розыгрыша Евролиги, которым о выходе в плей-офф приходиться только мечтать. Каталонцы отстают от восьмой строчки на четыре победы, а итальянцы на пять. Однако даже при таких раскладах на двенадцатом месте все-таки престижнее находится, чем на последнем, поэтому в предстоящей встрече все равно стоит ожидать упорной борьбы. В первом круге в поединке этих команд победа досталась «Милану», который выиграл 78:74. Как же сложится предстоящий матч?
|Барселона
|01.02 23:30 по МСК.
|Валенсия
Полуфинал Кубка Испании. "Барселона" и "Валенсия" встречаются на "Камп Ноу"
|Париж
|02.02 22:00 по МСК.
|Ньор
Во французском футбол пишется новая сказка. Определяем выгодную ставку в матче "Париж" - "Ньор"
|Кельн
|02.02 22:30 по МСК.
|Боруссия
Главный тренер "Боруссии" Петер Штёгер отправляется в гости к своему бывшему клубу - "Кельну"
В 01:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Патронато – Годой Круз, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 03 февраля и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Патронато сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Патронато – Годой Круз определились с коэффициентами. На ФК Патронато выставили 2.73, на мировую между командами — 3.2, а ставки на гостей матча принимаются по 2.905.
Две недели назад футбольный клуб Патронато получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Патронато из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Патронато выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Патронато – Годой Круз у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.
Футбольный клуб Годой Круз в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Годой Круз демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Годой Круз забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Годой Круз имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
На поединок Патронато – Годой Круз идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
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