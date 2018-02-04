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Пачука — Монаркас прогноз специалиста 04.02.18

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Прогноз от наших экспертов
Пачука — Монаркас прогноз специалиста 04.02.18

В 04:06 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Пачука – Монаркас, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 04 февраля и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Пачука сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Пачука – Монаркас, выставив коэффициент 1.97 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.34, а поставить на ничью возможно по 3.5.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Пачука использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Пачука, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Пачука выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Сейчас футбольный клуб Монаркас пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Монаркас одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Монаркас забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Учитывая сильную игру хозяев матча Пачука – Монаркас на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Монаркас, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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