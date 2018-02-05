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Триестина — Местре: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Италии 05.02.18

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Триестина — Местре: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Италии 05.02.18

История противостояния Триестина – Местре длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Триестина одержал 51 победу, а на счету ФК Местре 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 05.02.2018 и по московскому времени его начало будет в 22:45.

Поставить на хозяев матча Триестина – Местре можно по коэффициенту 2.02, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 3.28. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.24.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Триестина на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Триестина потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Триестина в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Местре прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Местре сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Местре в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Триестина – Местре, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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