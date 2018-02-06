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Гуарани Асунсьон — Карабобо: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Либертадорес 07.02.18

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Гуарани Асунсьон — Карабобо: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Либертадорес 07.02.18

Личная встреча между футбольными клубами Гуарани Асунсьон и Карабобо назначена на 07-го февраля 2018 года и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Гуарани Асунсьон. По Москве начало данной игры в 01:15.

В футбольном поединке Гуарани Асунсьон – Карабобо букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.55, на ничью выставили 4.34, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 6.1.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Гуарани Асунсьон не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Гуарани Асунсьон уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Карабобо может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Карабобо надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Карабобо имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Гуарани Асунсьон – Карабобо, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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