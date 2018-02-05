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Футболисты клуба Севилья готовятся до 07 февраля, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Леганес. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 23:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Севилья – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Севилья – Леганес, выставив коэффициент 1.57 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 6.75, а поставить на ничью возможно по 4.3.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Севилья отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Севилья еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Севилья пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
Футбольный клуб Леганес имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Леганес демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Леганес продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Леганес в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Между командами Севилья и Леганес всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
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