Регистрация

Индепендиенте — Сан-Лоренцо прогноз профессионала на матч 11.02.18

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас

Прогнозы на сегодня:
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Кайзерслаутерн 09.02 20:30 по МСК. Киль #
Открыть доступ

Во Второй немецкой Бундеслиге встречаются команды с противоположных полюсов турнирной таблицы
Швейцария футбол: Швейцария – Чаллэндж Лига
до начала:
# Нёвшатель Ксамакс 09.02 22:00 по МСК. Аaрау #
Открыть доступ

Как выглядит "Ксамакс" после правления российского бизнесмена Чагаева и какую ставку выбрать? Надежный вариант понравится всем! 
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# РБ Лейпциг 09.02 22:30 по МСК. Аугсбургер #
Открыть доступ

Второй сезон подряд "Лейпциг" претендует на медали Бундеслиги. На этот раз "быкам" предстоит непростой поединок с "Аугсбургом"
Италия футбол: Италия – Серия А
до начала:
# Фиорентина 09.02 22:45 по МСК. Ювентус #
Открыть доступ

В прошлом сезоне "Фиорентина" победила "Ювентус" во Флоренции со счетом 2:1. Сумеют ли "фиалки" снова удивить?
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Суонси 10.02 18:00 по МСК. Бёрнли #
Открыть доступ

Чемпионат Англии. "Суонси" будет пытаться взломать одну из лучших оборон АПЛ
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Индепендиенте — Сан-Лоренцо прогноз профессионала на матч 11.02.18

Футболисты клуба Индепендиенте готовятся до 11-го февраля 2018 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Сан-Лоренцо. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 03:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Индепендиенте – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Индепендиенте – Сан-Лоренцо практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 2.99. Хозяева получили на свою победу котировку 2.37, а на гостей идет прием ставок по 3.74.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Индепендиенте использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Индепендиенте, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Индепендиенте выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Сан-Лоренцо. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Сан-Лоренцо продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Сан-Лоренцо крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Индепендиенте – Сан-Лоренцо встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Тампинс Роверс — Сонг Лам Нгхе Ан прогноз профессионала на матч 10.02.18
Гезтепе — Османлиспор прогноз и ставки от профессионала 10.02.18
Паниониос — ПАС Ламия 1964 прогноз специалиста 10.02.18
Айнтрахт — Кёльн прогноз профессионала на матч 10.02.18
Зира — Сумгаит прогноз и ставки от профессионала 10.02.18


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 