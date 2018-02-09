Гвадалахара — Сантос Лагуна прогноз специалиста на матч 11.02.18

В рамках национального первенства пройдет поединок Гвадалахара – Сантос Лагуна, который будет сыгран между командами в 11 февраля. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 06:06 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Сантос Лагуна – две победы против одного поражения.

В футбольном поединке Гвадалахара – Сантос Лагуна букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 2.74, на ничью выставили 3.4, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 2.75.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Гвадалахара не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Гвадалахара уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

За последние четыре недели футбольному клубу Сантос Лагуна пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Сантос Лагуна находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Сантос Лагуна намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Сантос Лагуна в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Гвадалахара – Сантос Лагуна, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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