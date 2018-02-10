Ланус — Ривер Плэйт: прогноз, ставки букмекера на матч. 12.02.18

12-го февраля футбольному клубу Ланус на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Ривер Плэйт. По Москве данная игра стартует в 03:30 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Букмекеры считают фаворитом поединка Ланус – Ривер Плэйт гостей, так что на их победу выставили коэффициент 2.25. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 3.84, а на ничейный результат можно поставить по 3.14.

По меркам национального чемпионата Ланус это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Ланус является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Ланус пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

Футбольный клуб Ривер Плэйт в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Ривер Плэйт демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Ривер Плэйт забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Ривер Плэйт имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

На поединок Ланус – Ривер Плэйт идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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