Сиена — Карраресе прогноз и ставки от специалиста 12.02.18

История противостояния Сиена – Карраресе длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Сиена одержал 51 победу, а на счету ФК Карраресе 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 12 февраля и по московскому времени его начало будет в 22:45.

Ставки на футбольную встречу Сиена – Карраресе уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.75. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.58, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.26.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Сиена существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Сиена проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Сиена никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Футбольный клуб Карраресе имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Карраресе демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Карраресе продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Карраресе в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Сиена – Карраресе, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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