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|Хаддерсфилд
|11.02 15:00 по МСК.
|Борнмут
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|Греутер Фюрт
|11.02 15:30 по МСК.
|Дрезден
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|Вера Звонарева
|11.02 15:30 по МСК.
|Йинг-Йинг Дуан
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|Сампродия
|11.02 17:00 по МСК.
|Хеллас
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|Кьево
|11.02 17:00 по МСК.
|Дженоа
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|Штуттгарт
|11.02 17:30 по МСК.
|М'Гладбах
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Главный арбитр матча Уракан – Росарио Сентраль в 03:15 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 13-го февраля и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Росарио Сентраль на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Росарио Сентраль – девять против двух.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Уракан – Росарио Сентраль, выставив коэффициент 2.34 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 3.74, а поставить на ничью возможно по 3.04.
В прошлом поединке футбольного клуба Уракан основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Уракан будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Уракан есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Росарио Сентраль может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Росарио Сентраль надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Росарио Сентраль имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Уракан и Росарио Сентраль, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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