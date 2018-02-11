Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Хаддерсфилд
|11.02 15:00 по МСК.
|Борнмут
Набравший ход "Борнмут" пожалует в гости к новичку Премьер-лиги "Хаддерсфилду"
|Греутер Фюрт
|11.02 15:30 по МСК.
|Дрезден
Во Второй немецкой Бундеслиге играют команды из нижней части турнирной таблицы. Эксперты Betfaq дают подсказку, как заработать
|Вера Звонарева
|11.02 15:30 по МСК.
|Йинг-Йинг Дуан
Доха
|Сампродия
|11.02 17:00 по МСК.
|Хеллас
Представляем прогноз на матч чемпионата Италии. Эксперты нашли вариант в поединке "Сампдория" - "Верона"
|Кьево
|11.02 17:00 по МСК.
|Дженоа
В чемпионате Италии "Кьево" не выигрывал 9 туров подряд - как использовать эту информацию и на что поставить?
|Штуттгарт
|11.02 17:30 по МСК.
|М'Гладбах
Что дала "Штутгарту" смена тренера и стали ли швабы сильнее?
Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 13-го февраля, так как именно в этот день на поле сойдутся Шан Юнайтед и Хоум Юнайтед. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Хоум Юнайтед сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Шан Юнайтед. Начало данной игры произойдет в 12:30 по московскому времени.
Если футбольные клубы Шан Юнайтед и Хоум Юнайтед в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.7. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 2.725, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 2.42.
В этом сезоне футбольный клуб Шан Юнайтед только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Шан Юнайтед пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Шан Юнайтед хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.
В этом сезоне у футбольного клуба Хоум Юнайтед совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Хоум Юнайтед находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Хоум Юнайтед выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Хоум Юнайтед в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Шан Юнайтед и Хоум Юнайтед, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq