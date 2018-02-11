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Шан Юнайтед — Хоум Юнайтед: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок АФК 13.02.18

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Доха
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Шан Юнайтед — Хоум Юнайтед: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок АФК 13.02.18

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 13-го февраля, так как именно в этот день на поле сойдутся Шан Юнайтед и Хоум Юнайтед. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Хоум Юнайтед сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Шан Юнайтед. Начало данной игры произойдет в 12:30 по московскому времени.

Если футбольные клубы Шан Юнайтед и Хоум Юнайтед в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.7. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 2.725, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 2.42.

В этом сезоне футбольный клуб Шан Юнайтед только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Шан Юнайтед пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Шан Юнайтед хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

В этом сезоне у футбольного клуба Хоум Юнайтед совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Хоум Юнайтед находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Хоум Юнайтед выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Хоум Юнайтед в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Шан Юнайтед и Хоум Юнайтед, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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