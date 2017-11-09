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Наутико Капибарибе — Лондрина: прогноз, ставки букмекера на матч. 11.11.17

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Прогноз от наших экспертов
Наутико Капибарибе — Лондрина: прогноз, ставки букмекера на матч. 11.11.17

В 22:30 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Наутико Капибарибе – Лондрина, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 11-го ноября 2017 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Наутико Капибарибе сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Самый большой коэффициент в матче Наутико Капибарибе – Лондрина идет на гостей и составляет 2.44, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.34. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 3.136.

Свой последний матч клуб Наутико Капибарибе провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Наутико Капибарибе крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

Последний матч футбольного клуба Лондрина прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Лондрина находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Лондрина в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Наутико Капибарибе и Лондрина, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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