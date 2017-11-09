Веллингтон Феникс — Перт Глори прогноз и ставки от профессионала 12.11.17

Главный арбитр матча Веллингтон Феникс – Перт Глори в 06:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 12-го ноября и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Перт Глори на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Перт Глори – девять против двух.

Гости поединка Веллингтон Феникс – Перт Глори от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 2.864. Хозяева оценены конторами коэффициентом 2.32, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.5.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Веллингтон Феникс существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Веллингтон Феникс проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Веллингтон Феникс никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Перт Глори построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Перт Глори выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Веллингтон Феникс – Перт Глори не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Веллингтон Феникс – Перт Глори, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Перт Глори.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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