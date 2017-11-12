Олимпиец Нижний Новгород — Волгарь: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 12.11.17

Футболисты клуба Олимпиец Нижний Новгород готовятся до 12.11.2017, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Волгарь. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 13:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Олимпиец Нижний Новгород – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Букмекеры считают фаворитом поединка Олимпиец Нижний Новгород – Волгарь гостей, так что на их победу выставили коэффициент 3.085. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2.32, а на ничейный результат можно поставить по 3.1.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Олимпиец Нижний Новгород слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Олимпиец Нижний Новгород был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Олимпиец Нижний Новгород выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

На выезде футбольный клуб Волгарь выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Волгарь выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Волгарь добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Олимпиец Нижний Новгород – Волгарь встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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