Прогнозы и ставки специалистов на матч Луч-Энергия — Шинник 12.11.17

В концовке чемпионатов, когда борьба в турнирной таблице накаляется до предела, все матчи футбольных туров представляют огромный интерес, так как команды действуют в максимально агрессивной манере, в надежде обеспечить необходимый результат. Поэтому в эти периоды наши эксперты стараются прогнозировать максимальное количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для просмотра наиболее интересные и бескомпромиссные противостояния. Не секрет, что практически все футбольные болельщики заражены азартом, который направляют на спортивные ставки. Однако из-за недостатка опыта игры в букмекерских конторах, большинство ставок от футбольных болельщиков оказываются безуспешными. Эксперты нашего портала рекомендуют пользоваться только проверенными прогнозами, в основе которых лежит тщательный анализ и использование многочисленных источников информации. Мы профессионально подходим к делу, поэтому предлагаем большой объем прогнозов с подробным описанием каждого на все футбольные матчи. Команда Луч-Энергия и команда Шинник, которые в ближайшем туре сыграют очный матч – известные футбольные клубы. Пока рано делать прогнозы относительно того, какие места команды займут в чемпионате, однако, по словам менеджеров обеих команд, перед клубами стоят довольно-таки сложные задачи, но, так как в чемпионате еще достаточно матчей, команды с оптимизмом смотрят в будущее. Исходя из этой информации, сегодня мы ждем интересного противостояния, тем более, что между собой команда Луч-Энергия и команда Шинник демонстрируют довольно интересный и результативный футбол.

Встреча команды Луч-Энергия и команды Шинник в рамках текущего чемпионата – это отличная возможность для обеих команд улучшить свои турнирные позиции. Напомним, что до конца чемпионата осталось не так много матчей, поэтому сейчас командам уже некуда отступать, необходимо стабильно набирать очки, стараясь определить конкурентов. Между собой команда Луч-Энергия и команда Шинник провели достаточно матчей, что дает возможность экспертам нашего ресурса тщательно проанализировать статистические показатели встреч между этими футбольными коллективами. На основании статистических выборок, составленных нашими экспертами, а также используя другие источники альтернативной информации, мы составили ряд интересных прогнозов на эту встречу. Примечательно, что в этот раз мы сделали прогнозы не только на статистику, но и на исход матча, хотя стараемся делать это очень редко, так как, как показывает практика, прогнозирование исходов футбольных матчей – не самое прибыльное занятие. Однако сегодня, благодаря тому, что мы получили информацию о том, что в одной из команд не будет ряда ключевых футболистов, наши эксперты рассчитывают, что это позволит их соперникам воспользоваться полученным преимуществом, и воплотить его в забитые мячи. Все прогнозы относительно данного противостояния можно найти ниже, желаем всем интересного футбола и прибыльных ставок. Надеемся, что наши прогнозы окажутся верными, и позволят бетторам получить прибыль.

Букмекеры выставили довольно-таки любопытные коэффициенты на матч команды Луч-Энергия и команды Шинник. Так как сейчас оба соперника являются одними из основных претендентов на самые высокие места в чемпионате, букмекеры выставили на их победы в этом матче практически одинаковые коэффициенты. Если рассматривать матч с точки зрения кому из соперников надо больше, то здесь побеждать необходимо обеим командам, в крайнем случае, не проигрывать, следовательно, с этой точки зрения, коэффициенты на матч выставлены правильно. Однако, на наш взгляд, хозяева поля все же должны быть небольшими фаворитами этого матча, так как фактор родных трибун должен сыграть им на руку. Беря это во внимание, мы все же рискнем предложить такой прогноз: команда Луч-Энергия не проиграет в этом матче. Общий тотал голов в этом противостоянии вряд ли будет на больше. Оба клуба не относятся к числу тех, кто бездумно атакует ворота соперников на протяжении всего матча, скорее всего, исход игры решит один точный удар. Поэтому общий тотал голов в матче команды Луч-Энергия и команды Шинник мы рекомендуем играть на меньше. А вот нарушений правил и предупреждений в матче должно быть много. Сам матч – это принципиальное противостояние, да и команды в очных встречах фолят и грубят очень много, вдобавок ко всему, главный арбитр не церемонится с нарушителями, уверенно раздает желтые и красные карточки. Так что, об тотала этих статистических параметров лучше играть на больше. Угловые в этом матче мы рекомендуем пропустить, так как в матче, скорее всего, борьба будет идти в центре поля, поэтому команды вряд ли подадут много угловых, хотя, игра может быть и быстрой, тогда общий тотал угловых будет пробит легко.

Матч закончится выигрышем Луч-Энергия — 2.57, победителей в матче не будет — 3.1, матч закончится выигрышем Шинник — 2.795.

Сегодня многие считают, что для прогнозирования футбольных матчей не надо ничему учиться. Достаточно немного разбираться в футболе: знать правила игры, названия наиболее выдающихся футбольных клубов современности, а также знать фамилии знаменитых футболистов и менеджеров. Однако это далеко не так. Прогнозировать современный футбол становится все сложнее и сложнее, так как с каждым годом этот вид спорта развивается, и в новом сезоне клубы уже не играют так, как делали это в прошлом. Прогнозирование современного футбола – это учет, структуризация и анализ огромного количества составляющих, что в конечном итоге выливается в один или несколько прогнозов на отдельно взятый футбольный матч. А для прогнозирования следующего футбольного матча необходимо проделать ту же кропотливую работу. Наши эксперты – настоящие профессионалы своего дела. Выше можно ознакомиться с нашими прогнозами на матч команды Луч-Энергия и команды Шинник, узнать наше мнение относительно наиболее интересных аспектах матча, что позволит сделать правильные ставки и сорвать неплохой выигрыш в букмекерских конторах.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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