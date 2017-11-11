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|Луч
|12.11 08:00 по МСК.
|Шинник
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|Гранада
|12.11 14:00 по МСК.
|Севилья
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История противостояния Пэйс Аргентоннаис – Тур длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Пэйс Аргентоннаис одержал 51 победу, а на счету ФК Тур 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 12-го ноября 2017 года и по московскому времени его начало будет в 16:30.
Гости поединка Пэйс Аргентоннаис – Тур от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 1.144. Хозяева оценены конторами коэффициентом 10.5, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 7.
Футбольный клуб Пэйс Аргентоннаис в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Пэйс Аргентоннаис сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Пэйс Аргентоннаис выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Пэйс Аргентоннаис не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Тур может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Тур надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Тур имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Пэйс Аргентоннаис – Тур, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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