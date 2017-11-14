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В этом матче встретятся 2 крепких соперника с Западной конференции, кто же окажется сильнее? Читайте в нашем прогнозе!
В последнем противостоянии Швейцария (19) – Бельгия (19) свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 14.11.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 15:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Швейцария (19) обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Гости футбольного поединка Швейцария (19) – Бельгия (19) получили коэффициент 2.37 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.5, а на хозяев принимаются ставки по котировке 3.008.
Если раньше футбольный клуб Швейцария (19) ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Швейцария (19) в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Швейцария (19) стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
Последний матч футбольного клуба Бельгия (19) прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Бельгия (19) находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Бельгия (19) в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
В матче Швейцария (19) – Бельгия (19) довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
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