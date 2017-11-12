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|Кингс
|13.11 06:30 по МСК.
|Шаркс
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Главный арбитр матча Сканторп Юнайтед – Нортгемптон Таун в 22:45 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 14-го ноября 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Нортгемптон Таун на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Нортгемптон Таун – девять против двух.
Гости футбольного поединка Сканторп Юнайтед – Нортгемптон Таун получили коэффициент 4.48 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.44, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.77.
Если раньше футбольный клуб Сканторп Юнайтед ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Сканторп Юнайтед в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Сканторп Юнайтед стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Нортгемптон Таун постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Сканторп Юнайтед – Нортгемптон Таун, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Нортгемптон Таун.
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