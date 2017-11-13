Прогноз на матч Кадис — Реус Депортиу 13.11.17

Результативный футбол сегодня является обыденным явлением в исполнении большинства футбольных команд. Однако еще недавно менеджеры старались привить своим подопечным защитный стиль игры. Ранее команды ограничивались минимальными победами, а преимущество в несколько мячей по итогам матча могли себе позволить лишь команды, в составе которых выступали известные футболисты. Сегодня все кардинально изменилось. Даже команды, которые идут в хвосте турнирной таблицы, стараются играть с грандами современного футбола в атакующей манере, так как менеджеры этих команд прекрасно осознают, что если их подопечные будут жаться к собственным воротам, в надежде как можно дольше не давать сопернику забить, это все равно не убережет их от поражения. А вот в обоюдоострых атаках у таких команд появляются шансы. Да, такие шансы выглядят призрачными, но, как показывает практика современного футбола, они есть и даже работают. В матче команды Кадис и команды Реус Депортиу, которые будут противостоять друг другу, эксперты нашего портала ждут открытой игры, так как, судя по положению команд в турнирной таблице, им нет необходимости жаться к своим воротам. В турнирной таблице клубы занимают хорошие места, зона вылета им не грозит, но и шансов зацепиться за высокие места у команд немного, тем более, учитывая непростой график, который ждет эти футбольные клубы в ближайших матчах. Поэтому вряд ли менеджеры захотят перегружать своих футболистов активными действиями защитного футбола, предоставив им возможность проявить свой атакующий потенциал. Поэтому мы ждем веселого матча с обилием забитых мячей.

Встреча команды Кадис и команды Реус Депортиу в рамках текущего чемпионата – это отличная возможность для обеих команд улучшить свои турнирные позиции. Напомним, что до конца чемпионата осталось не так много матчей, поэтому сейчас командам уже некуда отступать, необходимо стабильно набирать очки, стараясь определить конкурентов. Между собой команда Кадис и команда Реус Депортиу провели достаточно матчей, что дает возможность экспертам нашего ресурса тщательно проанализировать статистические показатели встреч между этими футбольными коллективами. На основании статистических выборок, составленных нашими экспертами, а также используя другие источники альтернативной информации, мы составили ряд интересных прогнозов на эту встречу. Примечательно, что в этот раз мы сделали прогнозы не только на статистику, но и на исход матча, хотя стараемся делать это очень редко, так как, как показывает практика, прогнозирование исходов футбольных матчей – не самое прибыльное занятие. Однако сегодня, благодаря тому, что мы получили информацию о том, что в одной из команд не будет ряда ключевых футболистов, наши эксперты рассчитывают, что это позволит их соперникам воспользоваться полученным преимуществом, и воплотить его в забитые мячи. Все прогнозы относительно данного противостояния можно найти ниже, желаем всем интересного футбола и прибыльных ставок. Надеемся, что наши прогнозы окажутся верными, и позволят бетторам получить прибыль.

Наши эксперты полагают, что букмекеры несколько недооценивают шансы гостей в матче против футболистов команды Кадис. Возможно, что статистика выступлений хозяев поля в нынешнем сезоне и говорит о том, что именно они должны быть фаворитами этого матча, однако между командами нет такой пропасти в классе, чтобы коэффициент на победу команды Кадис в этом матче был таким низким. Гости не сильно отстают от своих соперников в турнирной таблице, да и в последних матчах, после того, как все ключевые футболисты команды Реус Депортиу вернулись в строй, клуб демонстрирует отличные результаты. В общем, здесь наши эксперты рекомендуют делать ставки на то, что команда Реус Депортиу не проиграет в этой игре. Тем более что очки гостям сейчас нужнее, чем их соперникам. Игра обещает быть жесткой, так как ни одна из команд просто так не уступит победу свои соперникам. Исходя из этого, мы рассматриваем общий тотал нарушений и желтых карточек на больше, тем более что судить матч будет арбитр, который долго не колеблется, а сразу предупреждает нарушителей. Общий тотал угловых в матче тоже стоит заигрывать на больше, так как оба клуба активно задействуют фланги во время атаки, да и стандарты есть кому замыкать в составах обеих команд. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше, так как клубы предпочитают активно действовать впереди, а в обороне у команды Кадис и команды Реус Депортиу не все так гладко.

В матче победу одержит Кадис — 2.17, в матче победу одержит Реус Депортиу — 4.18, будет ничья в матче — 3.1.

Многие футбольные болельщики согласятся с экспертами нашего ресурса в том, что концовка любого футбольного чемпионата гораздо интереснее, чем его начало. Вначале чемпионата футбольные клубы только раскачиваются, поэтому там еще непонятно, кто есть кто, и какие задачи стоят перед командами на сезон. А вот в концовке чемпионата, когда силы и задачи команд уже ясны, начинается настоящая гонка. Причем, идет она не только среди команд, занимающих верхние строчки турнирной таблицы и распределяющих между собой места в престижных клубных турнирах, но и в подвалах турнирной таблицы, где неудачники чемпионата стараются всеми правдами и неправдами сохранить себе место под солнцем. Наши эксперты не берутся сказать, в какой части турнирной таблицы противостояния наиболее острые и бескомпромиссные, однако мы можем точно утверждать одно, футбол – это самый прекрасный вид спорта, так как здесь царят неподдельные эмоции и дух борьбы. Естественно, благодаря букмекерским конторам и их предложениям, современный футбол еще и один из наиболее прибыльных видов спорта для ставок. Наши эксперты заботятся о том, чтобы предложить бетторам только лучшие прогнозы на самые интересные футбольные противостояния. Будьте с нами и выигрывайте в букмекерских конторах!

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