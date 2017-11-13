Прогнозы и ставки на матч Андорра (19) — Босния и Герцеговина (19) 14.11.17

Экспертам нашего ресурса всегда нравилось анализировать наиболее интересные противостояния, исходы которых не берутся предсказать даже наиболее опытные эксперты и прогнозисты, которых в современном футболе, да и в других видах спорта в последнее время развелось превеликое множество. Это своеобразный вызов, так как, делая прогнозы на матчи лидеров чемпионата, всегда чувствуешь себя на одном уровне с великими футболистами. В общем, мы никак не могли пройти мимо матча, в котором команда Андорра (19) и команда Босния и Герцеговина (19) будут определять сильнейшего. Оба клуба имеют в своих составах отличных футболистов, которые под руководством известных опытных менеджеров демонстрируют отличный футбол. Фактически, в нынешнем сезоне оба клуба показывают футбол высокого уровня, поэтому их называют основными претендентами на борьбу за высокие места в чемпионате. Напомним, что сейчас чемпионат входит в завершающую стадию, однако это не означает, что футболисты могут позволить себе расслабиться, так как главная борьба еще впереди, и только тот клуб, который покажет футбол действительно высочайшего класса, может занять высокое место по итогам чемпионата. Встреча команды Андорра (19) и команды Босния и Герцеговина (19) будет настоящей изюминкой футбольного тура, мы советуем не пропустить этот матч, а о ставках на эту игру уже позаботились эксперты нашего портала, приготовив много интересных прогнозов. Кстати, многие наши прогнозы можно использовать не только для ставок до начала матча, но и походу игры. Советуем это учитывать.

Не каждый день случаются такие величайшие матчи в футболе, как противостояние команды Андорра (19) и команды Босния и Герцеговина (19). Сейчас обе команды показывают просто великолепный футбол, а это означает, что сегодня болельщиков ждет настоящий футбольный триллер, так как цена поражения для одной из команд окажется очень высокой, скорее всего, повлечет за собой ряд кадровых изменений, начиная с менеджера, и заканчивая футболистами. Именно сегодняшний матч определит фаворита текущего сезона, команду, которая может стать чемпионом. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч, несмотря на некоторый перекос в линии основных исходов, предлагаемых букмекерами, мы приняли решение обойтись без прогнозов на победителя матча, пусть каждый сам для себя решает, за победу какой команды болеть в этой игре, и в соответствии с этим – делает ставки. Наши же эксперты приняли решение сосредоточиться на статистических показателях, так как, тщательно изучив очные противостояния команды Андорра (19) и команды Босния и Герцеговина (19), мы пришли к мнению, что в этом матче будет много интересного для ставок. Фигура главного арбитра матча тоже весьма любопытна, так как судья не самый лояльный, который привык не церемониться с грубиянами, невзирая на статус клубов и звездность футболистов. Кстати, этот арбитр недавно обслуживал матч с участием этих команд, и там цифры его статистики довольно-таки любопытные. Все это, а также наши мнения относительно того, как будут развиваться события в этом противостоянии, можно найти ниже. Советуем не пропустить этот интереснейший матч.

Встреча команды Андорра (19) и команды Босния и Герцеговина (19) будет носить не самый принципиальный характер. Хозяева поля, равно как и гости, комфортно чувствуют себя в середине турнирной таблице. Конечно, у обеих команд есть шансы на то, чтобы побороться за верхние строчки чемпионатов, в надежде выбороть себе путевку в один из клубных турниров, однако команды вряд ли будут этим заниматься. Бюджеты клубов скромны, и руководство, скорее всего, не пойдет на такие траты. Так что, встреча команды Андорра (19) и команды Босния и Герцеговина (19), скорее, будет проходить в статусе товарищеского матча. А это означает, что оба клуба не будут обременять себя защитными действиями. Поэтому общий тотал голов в матче мы рассматриваем на больше. При этом мы рекомендуем обратить внимание на индивидуальный тотал каждой команды. Фаворитом матча у букмекеров идут хозяева поля. В принципе, такие котировки вполне справедливы. Однако первый матч остался за футболистами команды Андорра (19), так что, велика вероятность того, что в этом матче хозяева поля вернут долг своим соперникам. Мы рискнем предположить, что за хороший коэффициент в этом матче победу одержат футболисты команды Босния и Герцеговина (19). Да, это риск, но риск вполне оправданный, те бетторы, кто предпочитает не рисковать, могут сыграть фору команды Босния и Герцеговина (19). Нарушений и предупреждений в матче ожидается немного, так как футболистам обеих команд нет необходимости действовать агрессивно. Угловые мы бы рекомендовали пропустить, так как непонятно, как будет складываться матч, да и в нынешнем сезоне команды нестабильны по этому показателю.

Матч завершится победой Андорра (19) — 79, матч завершится победой Босния и Герцеговина (19) — 1.016, нет победителей — 23.

Для экспертов нашего портала матч команды Андорра (19) и команды Босния и Герцеговина (19) стал серьезным орешком в плане составления прогнозов. Обе команды в нынешнем чемпионате показывают просто великолепные результаты, поэтому было непросто отдать предпочтение одному из коллективов. Однако, мы тщательно проанализировали предстоящий матч, использовав огромное количество информационных источников. Это позволило нам обратить внимание на интересные факты, которые и легли в основу наших прогнозов. Более детально с нашими прогнозами можно познакомиться выше, там можно найти описание каждого прогноза. Мы полагаем, что сама игра будет интересной, так как положение в турнирной таблице обязывает оба клуба действовать только с единственной целью – победить в сегодняшнем матче. Менеджеры команд тоже много говорили о психологическом настрое, называя его важной составляющей для победы в этой игре. Действительно, в составах обеих команд много талантливых футболистов, главное, чтобы они не перегорели как команда, так как только действуя, как единое целое, можно рассчитывать на победу в таком матче.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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