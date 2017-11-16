По — Саннуа-Сен-Гратьян прогноз и ставки от специалиста 16.11.17

Футболисты клуба Саннуа-Сен-Гратьян не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 16.11.2017 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах По – Саннуа-Сен-Гратьян идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 22:00 по МСК.

В футбольном поединке По – Саннуа-Сен-Гратьян букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 2.33, на ничью выставили 3.06, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 3.66.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба По не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас По уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

Последний матч футбольного клуба Саннуа-Сен-Гратьян прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Саннуа-Сен-Гратьян находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Саннуа-Сен-Гратьян в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок По – Саннуа-Сен-Гратьян, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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