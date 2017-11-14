Палмейрас — Спорт: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Бразилии 17.11.17

В последнем противостоянии Палмейрас – Спорт свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 17-го ноября у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 01:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Палмейрас обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Футбольный клуб Палмейрас среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.46. Ничейный результат оценен котировкой 4.8, а на ФК Спорт выставили 7.7.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Палмейрас отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Палмейрас еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Палмейрас пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Спорт может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Спорт надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Спорт имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Учитывая сильную игру хозяев матча Палмейрас – Спорт на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Спорт, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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