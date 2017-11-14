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|Монреаль
|15.11 03:30 по МСК.
|Коламбус
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|Австралия
|15.11 12:00 по МСК.
|Гондурас
Австралия и Гондурас проведут ответный матч и решат, кто из них поедет на Чемпионат мира
|Перу
|16.11 05:15 по МСК.
|Новая Зеландия
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Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 17-го ноября 2017 года, так как именно в этот день на поле сойдутся Коритиба и Фламенго. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Фламенго сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Коритиба. Начало данной игры произойдет в 02:00 по московскому времени.
Букмекеры считают фаворитом поединка Коритиба – Фламенго гостей, так что на их победу выставили коэффициент 2.77. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2.76, а на ничейный результат можно поставить по 3.34.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Коритиба на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Коритиба потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Коритиба в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
На выезде футбольный клуб Фламенго выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Фламенго выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Фламенго добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Коритиба – Фламенго, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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